Akaryakıtta vergi kaçakçılarına 'Silici' operasyonunda, 7 istasyon sahibine gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 50 ilde düzenlenen 'Silici' operasyonunda Konya'da akaryakıt istasyonu sahibi 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 50 ilde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve '5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlarının önlenmesine yönelik 'Silici' operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda, akaryakıt istasyonlarının otomasyon yazılım sistemlerinin hazırlandığı Konya'daki 2 şirkete de operasyon yapıldı.

Şebekenin 'beyin takımı' olduğu öne sürülen yazılım şirketinde görevli olan ve geçen cuma günü gözaltına alınan 10 kişi, dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Yazılım şirketinin, Türkiye genelinde otomasyon sistemlerini hazırladığı, akaryakıt istasyonlarındaki satış miktarlarını Enerji Piyasası Denetleme Kurulu sistemine eksik girip, vergi kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Şirket tarafından otomasyon sisteminin hazırlandığı Konya'daki 5'i kent merkezinde, 9'u da ilçelerde olan akaryakıt istasyonlarına da dün operasyon düzenlenirken, pompalardaki yakıtlar incelendi. Konya'da yaklaşık 100 milyon lira vergi kaçırıldığı öne sürülürken, akaryakıt istasyonu sahibi 7 kişi gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.