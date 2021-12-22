  • BIST 1.877,62
  • Altın 713.59023
  • Dolar 12.5266
  • Euro 14.1232
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -11 °C
»

Akaryakıtta yeni ÖTV uygulaması

Akaryakıttan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak düzenlenecek.
Akaryakıtta yeni ÖTV uygulaması

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; eşel-mobil sistemi kapsamındaki her bir mal için, kararın yürürlüğe girdiği tarihteki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun fiyatları baz alınacak ve bu fiyatlarda uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak azalış olması durumunda azalış tutarı kadar ÖTV artırılarak uygulanacak.

Bu şekildeki ÖTV artışları baz ÖTV tutarlarına (benzinde 2,5265 TL; motorinde 2,0559 TL; LPG’de 1,7780 TL) ulaştığında ise eşel-mobil sistemi baz ÖTV tutarına gelen mal bakımından sona erdirilecek.

Bununla birlikte söz konusu fiyatlarda artış olması durumunda ÖTV değişmeyecek ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygulanacak.

Böylece, doğrudan ÖTV artışı yapılmadan, ÖTV nedeniyle ilave enflasyon oluşturulmadan uzun zamandır akaryakıt üzerinden alınmayan ÖTV parça parça alınmaya çalışılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne düşüşle başladı22 Aralık 2021 Çarşamba 09:23
  • BDDK'dan sermaye yeterlilik hesaplaması açıklaması21 Aralık 2021 Salı 16:02
  • Vatandaşlar dövizlerini Türk lirasına çeviriyor21 Aralık 2021 Salı 15:10
  • 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' devreye alındı21 Aralık 2021 Salı 14:55
  • Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor21 Aralık 2021 Salı 14:36
  • Sektör akaryakıt fiyatlarında ''ciddi düşüş'' bekliyor!21 Aralık 2021 Salı 12:58
  • Bakan Varank'tan 'TL'yi teşvik paketi' açıklaması21 Aralık 2021 Salı 12:45
  • Borsa İstanbul'da yine devre kesici uygulandı21 Aralık 2021 Salı 12:26
  • Otomobil markaları fiyatları güncellemeye başladı21 Aralık 2021 Salı 10:43
  • BES'te devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor21 Aralık 2021 Salı 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti