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Akaryakıtta zam bekleniyor

Dolar kurundaki yükselişin devam etmesinin ardından benzin, motorin ve LPG'ye bu geceyarısı zam yapılması öngörülüyor.
Akaryakıtta zam bekleniyor

Akaryakıt sektörü, dolar/TL'deki yukarı yönlü sert hareketlenme sebebiyle zam beklentisine girdi. Bu kapsamda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere  benzin, motorin ve LPG'ye zam gelmesi bekleniyor.

POMPAYA YANSAYACAK ARTIŞ MİKTARLARI

Söz konusu artışların benzine 1,02 TL, motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş olarak yansıması bekleniyor. Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.
LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,10 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8,05 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,95 liraya yükselecek.

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