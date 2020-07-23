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Akbalık yavrularının Munzur Çayı'ndaki yaşam mücadelesi görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur Çayı'nda yetişkin akbalıkların derelere bıraktığı yumurtalardan çıkan yavruların yaşam mücadelesi görüntülendi.
Akbalık yavrularının Munzur Çayı'ndaki yaşam mücadelesi görüntülendi

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Tunceli'nin Ovacık ilçesi tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra yaban hayatı varlığıyla da dikkati çekiyor. 

Kaynağı Ziyaret köyünde bulunan Munzur Çayı'nda yaşayan akbalıkların ilkbahar döneminde derelere bıraktığı yumurtalardan çıkan balıklar, Sarıtosun ve Çakmaklı köylerinde şırıl şırıl akan derelere ayrı bir güzellik katıyor.

Derelerdeki göletlerde sürü halinde hareket eden ve bazı zamanlarda yılan, yengeç ve yırtıcı kuşların saldırısına uğrayan balıklar, tehlike anında sudaki kaya oyuklarına ya da ağaç kökleri arasına gizlenerek hayatta kalmaya çalışıyor. 

Eylül ayına kadar derelerde yaşamlarını sürdürecek balıklar, yeterli büyüklüğe ulaştıktan sonra Munzur Çayı'nın berrak ve soğuk sularına göç edecek.

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