  • BIST 1.411
  • Altın 458,714
  • Dolar 8,0657
  • Euro 9,6684
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Akçadam köyünde iki aile yaşıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Akçadam köyünde yaşayan aileler tarım için yeterli olmayan arazi yapısı, geçim sıkıntısı ve aslı olmayan uğursuzluk dedikoduları nedeniyle göç etti. 1994'te 30 olan aile sayısı, 2’ye düştü.
Akçadam köyünde iki aile yaşıyor

Yüksekova ilçesi Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde oturan aileler, tarım için yeterli olmayan arazi yapısı, geçim sıkıntısı ve aslı olmayan uğursuzluk dedikoduları nedeniyle ilçe merkezi ve başka kentlere göç etmeye başladı. 1994 yılına kadar 30 ailenin bulunduğu köyde, sadece Engindeniz ve İsmailoğlu aileleri kaldı. Geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağlayan aileler, köylülerin 1994'ten sonra aralıklarla göç etmeye başladıklarını anlattı. Engindeniz ve İsmailoğlu aileleri, dedelerinden kalma köyü bundan sonra da terk etmeyi düşünmediklerini, tarım ve hayvancılığı sürdüreceklerini ifade etti.

Köyün sakinlerinden Ahmet Engindeniz köyde 5 öğrencinin bulunduğunu ve bunların taşımalı eğitimle Esendere beldesine gittiklerini söyledi. Köylerine yaz aylarında birçok ziyaretçinin geldiğini de anlatan Engindeniz, "Köyümüz çok güzel ve biz burayı terk etmek istemiyoruz. Köyümüzde türbeler ve Ermenilere ait mezar ve bir kale var. Bu nedenle ziyaretçisi de çok oluyor. İnsanlar gelip buralara ziyaret ediyor. Biz de bundan dolayı köyümüz terk etmedik. Köyümüzün diğer sakinleri birkaç yıl arayla Van, Hakkari ve Yüksekova'ya göç ettiler.  Şimdi iki aile 25 nüfus yaşıyoruz. Geçimimizi de hayvancılık yaparak sağlıyoruz" diye konuştu.  

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İftara yetişmeye çalışan sürücünün hafif ticari aracı seyir halinde alev aldı15 Nisan 2021 Perşembe 21:12
  • Dere yatağında bulunan yavru flamingo, sağlık kontrolünden geçirildi15 Nisan 2021 Perşembe 18:20
  • Arıza nedeniyle elektrik direğine çıktı, 8 metreden beton zemine düştü15 Nisan 2021 Perşembe 18:18
  • Kuş cennetine yüzlerce ekmek attılar15 Nisan 2021 Perşembe 10:40
  • Meteoroloji duyurdu! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat15 Nisan 2021 Perşembe 09:01
  • Türk Kızılay'ı ve gönüllü öğretmenler, ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtıyor14 Nisan 2021 Çarşamba 22:38
  • İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk kısıtlama sonrası da devam etti14 Nisan 2021 Çarşamba 21:40
  • Çanakkale’de sahiller ve parklara koronavirüs yasağı14 Nisan 2021 Çarşamba 20:42
  • Konya'da yeni kısıtlama saati yoğunluğu14 Nisan 2021 Çarşamba 19:42
  • Avcılar'da ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı14 Nisan 2021 Çarşamba 18:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti