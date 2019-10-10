Akçakale ve Nusaybin'den acı haber!

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ: 1'İ BEBEK, 2 SİVİL ŞEHİT, 46 YARALI



Şanlıurfa Valiliği'nin yazılı açıklamasında, şöyle denildi:



"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."



NUSAYBİN'DE 8 KİŞİ YARALANDI



Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerce peş peşe ateşlenen havan mermilerinden biri, Nusaybin ilçe merkezindeki Fırat Mahallesi'ne isabet etti. Havan mermisinin sivillerin yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



Kamışlı'dan atılan havan mermilerinin biri de Kışla Mahallesi'ne düştü. Havan mermisinin patlamasıyla saçılan şarapneller, eve ve park halindeki 4 minibüse isabet etti. Evde ve araçlarda hasar meydana geldi. Saldırılar üzerine Kamışlı'da belirlenen terör hedefleri, toplu birliklerince ateş altına alındı. Patlama sırasında, sınır hattında ve Kamışlı'da yoğun duman oluştuğu görüldü.



TERÖRİSTLER İHA'LARIN GÖRÜŞÜNÜ KAPATMAK İÇİN LASTİK YAKTI



Öte yandan 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde teröristlerin, kullandıkları mevzilerin İHA'lar ile görüntülenmemesi için lastik yaktığı görüldü. Zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede silah sesleri, Ceylanpınar'da yankılandı. Suriye Milli Ordusu birliklerinin ise sınırdaki beton duvarların önünde son hazırlıklarını yaparak, sızma yöntemiyle Suriye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

MARDİN VALİLİĞİ: 3 ŞEHİT, 24 YARALI



Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçe merkezine atılan havan mermilerinin Fırat Mahallesi'ndeki apartmana isabet etmesi sonucu 3 sivil şehit oldu, 24 sivil de yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçemize Suriye sınırından atılan havan topları sonucunda 3 sivil şehidimiz, 24 yaralımız bulunmaktadır" denildi.



YPG MEVZİLERİ TAM İSABETLE VURULDU



Kamışlı'daki YPG'lilerin Nusaybin ilçesine yönelik havan ve roket ile saldırılarının ardından güvenlik güçleri, teröristlerin mevzilerini ateş altına aldı. Kamışlı'dan YPG'li teröristler, Nusaybin merkezdeki sivil yerleşim alanlarına gün içinde havan topu ve roketatarlar ile saldırılarda bulundu. Bu saldırılarda, bazı yerlerde de hasar oluşurken, sınır hattında konuşlu Türk topçu birlikleri de teröristlerin mevzilerini bombaladı. Kamışlı'daki YPG'li teröristlerin mevzilerinin, topçu birlikleri tarafından tam isabetle vurulduğu belirtildi.