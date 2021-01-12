Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Akdeniz Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Antalya ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunun yükseklerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise yarın kuvvetli, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışın, rakımı 1300 metrenin üzerindeki yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.