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Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı

Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yarın fırtına bekleniyor.
Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat), kıyı kesimlerinde yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği, zamanla bölge genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat), Muğla çevrelerinde ise zaman zaman tam fırtına (90-100 kilometre/saat), Marmara Bölgesi'nde de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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