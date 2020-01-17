Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri’nde Akdeniz illeri hariç her il var!

Altınpark’ta düzenlenen Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri’nde açılan stantların hiç birinin Akdeniz ile ilgili olmaması tepki topladı. Ziyaretçiler, stantların geçen hafta Rize tanıtım günlerinden kaldığını görünce fuar alanını terk etti.

ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri kapılarını açtı. 16 Ocak Perşembe günü kapılarını açan fuarda ziyaretçiler umduğunu bulamadı. Bin bir umutla fuara gelen ziyaretçiler, fuarda Akdeniz illeri ile alakalı hiçbir şey göremeyince şoke oldu, tepki gösterdi. Fuarda yer alan stantların geçen hafta tanıtım günü yapılan Rize günlerinden kalması, hayal kırıklığını bir kat daha artırdı. Vatandaşlar organizasyonu düzenleyen firmaya tepki gösterdi.

ÜCRETSİZ ELMA VE PORTAKAL

Fuar açılışında vatandaşlara ücretsiz portakal ve elma dağıtıldı. Açılışa yoğun katılım sağlayan Başkentliler, ücretsiz dağıtılan meyveleri almak için adeta birbiri ile yarıştı. Dağıtımda izdiham yaşanması birçok katılımcının ezilme tehlikesi ile karşılaşmasına neden oldu.

STANTLAR RİZE TANITIM GÜNLERİNDEN KALMA

Dağıtım sonrası fuar alanını gezen ziyaretçiler umduğunu bulamadı, hayal kırıklığına uğradı. Fuar alanında Akdeniz İlleri ile alakalı hiçbir standın olmaması tepki çekti. Fuar alanını gezen ziyaretçiler içerideki stantların geçen hafta tanıtımı yapılan Rize günlerinden kaldığını görünce şoke oldu, şaşkınlığını gizleyemedi.

“AKM’Yİ ARAR OLDUK”

Birçok ziyaretçi tepki göstererek fuar alanını terk etti. Gazetemize konuşan ziyaretçiler şu ifadeleri kullandı, “Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri diye geldik ama umduğumuzu bulamadık. Akdeniz İllerinin esamesi dahi yok. Stantlar geçen hafta ki tanıtım günleri ile aynı. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtım günleri daha güzel ve daha kapsamlı oluyordu. Orayı arar olduk. Her yerde bugünün tanıtımı yapılmış, billboardlarda reklamları ve afişleri var ama fuarda Akdeniz yok. Bu nasıl iş?”

“TİCARETE DÖNMÜŞ”

“İçeride Balıkesir’in yöresel ürünleri, Trabzon’un ekmeği ve tereyağı, Hatay’ın künefesi ve lezzetleri, Elazığ’ın orciği, Kahramanmaraş’ın pekmezli ceviz sucuğu, Urfa’nın kebap çeşitleri, doğunun baharatları, Kastamonu’nun doğal ürünleri var. Akdeniz illerinin ise ne bir tanıtım standı ne de yöresine özgü yiyecek çeşitleri var. Adeta kandırıldık. Bu stantları geçen haftaki tanıtım gününde zaten gezmiştik. Bu fuarlar artık ticarete dönmüş.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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