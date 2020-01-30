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Akdeniz sallanıyor: Türkiye açıklarında peş peşe şiddetli depremler

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.
Akdeniz sallanıyor: Türkiye açıklarında peş peşe şiddetli depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Marmaris açıklarında sabah saat 08:12'de 4.3, 08.43'te ise 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

AKDENİZ 10'DAN FAZLA SALLANDI

AFAD ve Kandilli Rasathhesinin sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de en büyüğü 5,4 olmak üzere 10'dan fazla deprem kaydedildi.

SABAH AKHİSAR YİNE SALLANDI

Günlerdir depremlerin yaşandığı Manisa, bu sabah yine sallandı. Merkez üssü Akhisar-Musalar olan 3.7 büyüklüğündeki depremin, yerin 6.5 km altında gerçekleştiği aktarıldı.

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