Akdeniz Üniversitesi çok sayıda akü satın alacak

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Baş Müdürlüğü ihale ile 750 adet akü satın alacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Baş Müdürlüğü ihale ile 750 adet akü satın alacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 13.07.2021

Alınacak olan akülerin, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde 1 defada Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde teslim edilmesi gerekiyor.

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