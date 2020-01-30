Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son değerlendirmeye göre, deprem saat 14.21'de meydana geldi ve derinliği 12.11 kilometre olarak ölçüldü..
Ayrıntılar geliyor...
Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son değerlendirmeye göre, deprem saat 14.21'de meydana geldi ve derinliği 12.11 kilometre olarak ölçüldü..
Ayrıntılar geliyor...
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