Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son değerlendirmeye göre, deprem saat 14.21'de meydana geldi ve derinliği 12.11 kilometre olarak ölçüldü..

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