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Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

"Bölgemizde bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Muğla Valisi Esengül Civelek, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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