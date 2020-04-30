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Akdeniz'de askeri helikopter kayboldu

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'deki NATO operasyonunun bir parçası olan Kanadalı bir fırkateynden çıkan askeri helikopterin Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kaybolduğunu duyurdu.
Akdeniz'de askeri helikopter kayboldu

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre helikopter iki ülkenin arasındaki uluslararası sularda kayboldu.

Yunan fırkateynlerinin kendi karasularında, İtalyan, Yunan ve Türk fırkateynlerinin iki ülke arasındaki sularda arama çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

AFP'nin haberine göre gelen ilk bilgilerde helikopterin Yunanistan'ın Kefalonya adasından 50 deniz mili uzaklıkta kaybolduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı ise helikopterin düştüğünü haberleştirdi.

Haberde Yunan devlet televizyonu ERT'nin Kefalonya Adası'nın batısında düşen helikopterin mürettebatını arama kurtarma çalışmaları için bölgeye bir Türk ve bir İtalyan fırkateyninin hareket ettiğini duyurduğu aktarıldı.

Yunan basınındaki haberlerde, 3 ya da 6 kişilik mürettebatı bulunduğu tahmin edilen helikopterin Kanada'ya ait Fredericton isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radardan kaybolduğu belirtildi.

AA'ya göre NATO da helikopterin kaza geçirdiğini doğruladı.

AA'ya konuşan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü belirtirken ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktardı.

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