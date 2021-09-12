Akdeniz'de petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan tarandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Akdeniz’de Suriye kaynaklı petrol kirliliğine karşı başlatılan deniz operasyonlarının sona erdiğini, temizlik çalışmaları kapsamında 20 bin kilometrekare deniz yüzeyinin tarandığını bildirdi.
12 Eylül 2021 Pazar 13:22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Akdeniz’de Suriye kaynaklı petrol kirliliğine karşı başlatılan deniz operasyonlarının sona erdiğini, temizlik çalışmaları kapsamında 20 bin kilometrekare deniz yüzeyinin tarandığını bildirdi.
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