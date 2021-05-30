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Akdeniz'de Tunus açıklarında 117 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus, Akdeniz kıyısındaki Safakes açıklarında plastik botla Avrupa'ya gitmeye çalışan 117 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Akdeniz'de Tunus açıklarında 117 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safakes'teki Sidi Mansur sahilinden plastik botla Avrupa'ya geçmek üzere hareket eden 117 göçmen, Safakes kentinin kuzeydoğusuna 54 kilometre uzaklıkta teknik arıza nedeniyle yardım talep etti.

Bunun üzerine, dün gece yola çıktıkları öğrenilen farklı Afrika ülkelerinden yaşları 6 ila 37 arasında değişen 117 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin yasal işlemler için Karkana kentindeki Sidi Yusuf Limanı'na gönderildiği kaydedildi.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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