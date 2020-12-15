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Akdeniz'deki kruvaziyer trafiğinde 2021 yazı için artış beklentisi

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı sonrası, 2021 yazında Akdeniz'deki kruvaziyer trafiğinde artış beklediklerini bildirdi.
Akdeniz'deki kruvaziyer trafiğinde 2021 yazı için artış beklentisi

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, hızlanan aşı çalışmalarının her ülkede ve sektörde olduğu gibi kruvaziyer turizminde de iyimser beklentilere yol açtığını vurguladı.

Akdeniz'de kruvaziyer turizmin, aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla yeniden ivme kazanacağını aktaran Öztürk, "Akdeniz limanlarının bu zor dönemi dayanışma ve ortak tanıtım kampanyaları ile aşmaya çalışması büyük bir fırsat yaratıyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi olarak her platformda ülkemiz limanlarını ve kruvaziyer sektörünü anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda çok sayıda kruvaziyer gemisini Türk limanlarında göreceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel kruvaziyer pazarı
Açıklamada yer alan verilere göre, salgın öncesi küresel kruvaziyer sektörü, doğrudan ve dolaylı yarattığı değer olarak 133 milyar dolar büyüklüğüne ve 30 milyon yolcuya ulaştı.

Akdeniz pazarı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 büyüdü. Geçen yıl 404'e ulaşan kruvaziyer gemi filosunun 2027'de 504 gemiye çıkması öngörülüyor.

Türkiye kruvaziyer sektörü 2013'te 1530 gemi ve 2 milyon 259 bin yolcu ile rekor kırmıştı. 2020 yılına büyük umutlarla giren Türk limanları, sezonu salgın nedeniyle kruvaziyer operatörlerinin tüm ülkelerde seferlerini durdurması nedeniyle 5 gemi ve 1824 yolcu ile kapattı.

Güngör, MedCruise Yönetim Kurulunda
Öte yandan 31 ülkede 140 limanı ve 34 kurumsal üyeyi temsil eden dünyanın en büyük kruvaziyer limanlar örgütü Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliğinin (MedCruise) 57. Genel Kurulu, salgın tedbirleri nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Kurulda, Türkiye'yi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör temsil etti.

MedCruise Başkanı, Genel Sekreteri ve bazı yönetim kurulu üyelerinin değiştiği toplantıda, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Güngör de MedCruise Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

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