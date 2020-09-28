  • BIST 1.119
  • Altın 468,779
  • Dolar 7,7754
  • Euro 9,0731
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Akdeniz'den 17 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Tekin, "Ocak-ağustosta 17 milyon dolarlık cerrahi maske, tulum ve önlük ihraç ettik. Bu dönemde 7,86 milyon dolarlık koruyucu tulum, 7,16 milyon dolarlık maske ve 1,87 milyon dolarlık önlük ihracatı gerçekleştirdik." dedi
Akdeniz'den 17 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin ocak-ağustosta 17 milyon dolarlık cerrahi maske, tulum ve önlük ihraç ettiğini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, sektör ihracatında cerrahi maske ve koruyucu giysilerin önemli rolünün olduğunu belirtti.

Bu ürünlerin ihracatında artışların yaşandığını ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Ocak-ağustosta 17 milyon dolarlık cerrahi maske, tulum ve önlük ihraç ettik. Söz konusu dönemde 7,86 milyon dolarlık koruyucu tulum, 7,16 milyon dolarlık maske ve 1,87 milyon dolarlık önlük ihracatı gerçekleştirdik. En çok cerrahi maske ihracatı yaptığımız ilk üç ülke 3,64 milyon dolarla Almanya, 2,31 milyon dolarla Hollanda, 1,13 milyon dolarla Çin oldu. Koruyucu elbisede en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 5,33 milyon dolar ile Azerbaycan 2 milyon dolar ile Slovakya, 454 bin dolar ile Çin geldi. Koruyucu tulumda ise en fazla ihracatı 560 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan'a, 483 bin dolar ile Litvanya'ya, 291 bin dolar ile Kazakistan'a gerçekleştirdik."

Tekin, sektörün cerrahi maske ve koruyucu giysi ihracatındaki hibe şartının kaldırılmasını beklendiğini belirterek, "Hükümetimizin maske ve koruyucu giysilerde hibe şartı konusunda bir düzenleme getirmesi halinde bu ürünlerin ihracatını üç katına çıkartabiliriz. Üretim gücümüz ve kapasitemiz var. Avrupa'da bazı ülkelerin bizden kumaş alıp maske ve tulum üretmeye başladığını öğreniyoruz. Hibe zorunluluğu kaldırıldığı takdirde bu ürünlerin ihracatında sürdürülebilirliği sağlamış ve kendimize rakip yaratmamış olacağız." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yaz döneminde 4,8 milyon yolcu kullandı28 Eylül 2020 Pazartesi 14:55
  • Kremlin: Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz28 Eylül 2020 Pazartesi 14:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındadır28 Eylül 2020 Pazartesi 14:27
  • Ermenistan iki Azerbaycanlı çocuğu şehit etti28 Eylül 2020 Pazartesi 14:10
  • Ölümlü kaza, canlı yayında28 Eylül 2020 Pazartesi 14:02
  • Bakan Akar: Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı28 Eylül 2020 Pazartesi 13:40
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi28 Eylül 2020 Pazartesi 13:39
  • Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu28 Eylül 2020 Pazartesi 13:24
  • Meteorolojiden 'sağanak ve gök gürültülü sağanak' uyarısı28 Eylül 2020 Pazartesi 13:22
  • Başkan Böcek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor28 Eylül 2020 Pazartesi 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti