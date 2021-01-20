  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -3 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

'Akdeniz'in kayak merkezi' bir metreyi aşan kar kalınlığıyla hedef yükseltti

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yakınlığıyla kış turizminin adresi Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamak için gün sayıyor.
'Akdeniz'in kayak merkezi' bir metreyi aşan kar kalınlığıyla hedef yükseltti

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yakınlığıyla kayakseverlerin adresi olan Yedikuyular Kayak Merkezi, bir metreyi aşan kar kalınlığıyla bu sezon daha fazla ziyaretçi bekliyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki, 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip Yedikuyular Kayak Merkezi, yeni sezonda yapımı tamamlanan bungalov evler, çarşı ve sosyal tesis imkanlarıyla misafirlerini ağırlayacak.

Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari ile kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatmayı hedefleyen Yedikuyular, bugünden itibaren yerli ve yabancı turistleri misafir edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yedikuyular'ın kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kayak merkezi 4 ay hizmet veriyor
Merkezin yerli ve yabancı turistlerin de tercih etmeye başladığını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Yedikuyular bulunduğu konum ve coğrafya itibarıyla önemli yere sahip. Yedikuyular, civar illerin ulaşabileceği en kısa mesafedeki en nitelikli kayak merkezidir. Burası, kent merkezine çok yakın ve Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay illerinden vatandaşların çok rahat ulaşabileceği merkez. Kayak merkezimiz 4 ay süren sezonuyla hizmet veriyor. Türkiye'de en fazla kar yağışı alan mekanlardan biri."

Güngör, hizmete girdiği günden bu yana her yıl turist sayısında düzenli olarak artışın yaşandığı kayak merkezinde yürüttükleri altyapı çalışmalarıyla kapasiteyi daha da büyüteceklerini vurguladı.

Hedef 500 bin ziyaretçi
Kayak merkezine olan ilginin artmasıyla kent ekonomisinde de gelişim yaşandığına dikkati çeken Güngör, "Kentimizin böyle bir doğal mirası var. Burası geçtiğimiz yılların ortalamasına baktığımızda yıllık 100 ile 150 bin civarında ziyaretçi alıyordu. İlerleyen süreçte 500 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Buraya 500 bin civarında ziyaretçi gelmesi demek hem kayak merkezi hem şehrimizin tanıtımına hem de kentimizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Güngör, kayakseverlerin yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde misafir edileceğini, bu konuda tedbir aldıklarını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gürcistan'a kaçan suç örgütü lideri Camgöz'ün adamlarına operasyon20 Ocak 2021 Çarşamba 13:12
  • Bakan Karaismailoğlu: Türksat-5A uydusunun alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı20 Ocak 2021 Çarşamba 13:11
  • Dünyaya getirdiği bebeğini bıçaklayarak öldürdü20 Ocak 2021 Çarşamba 13:05
  • Sıla ile Ahmet Kural davasında yeni gelişme... Ahmet Kural yeniden yargılanacak20 Ocak 2021 Çarşamba 13:04
  • İŞKUR, 2020'de 869 bin işe yerleşmeye aracılık etti20 Ocak 2021 Çarşamba 12:51
  • MSB: Müşterek amfibi eğitimleri başarıyla tamamlandı20 Ocak 2021 Çarşamba 12:50
  • MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video20 Ocak 2021 Çarşamba 12:45
  • Diyarbakır'daki 'dev sulama' projesinde sona doğru20 Ocak 2021 Çarşamba 12:44
  • Doğu Anadolu'da kar ve dondurucu soğuk etkili oluyor20 Ocak 2021 Çarşamba 11:58
  • Çevreyi kirleten 5 bin civarında tesise 243 milyon liraya yakın ceza20 Ocak 2021 Çarşamba 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti