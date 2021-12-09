Akdere Bilim ve Sanat Merkezi Açılıyor

Bilimin ve sanatın imkânlarından faydalanmak ve teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı yakalamak isteyen gençler için Mamak Belediyesi, Akdere Bilim ve Sanat Merkezi’ni açıyor.

4 kattan oluşan merkezde kafeterya, yemek salonu, çocuk gündüz bakım evi, spor salonu, bay- bayan mescitler, aile merkezi, gençlik merkezi, kütüphane, bebek kütüphanesi ve millet kıraathanesi yer alıyor. Sosyal yaşama katkı sunacak modern tasarımı ile dikkat çekici bir yapıya sahip olan Akdere Bilim ve Sanat Merkezi, 11 Aralık Cumartesi günü Saat: 14.00’da açılacak. Akdere Bilim Sanat Merkezi’nin tüm bölge halkına ve Mamak’a şimdiden hayırlı olsun diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,“ Göreve geldiğimiz günden bugüne vatanımıza, milletimize, ilçemize hizmetle dolu dolu geçen 2,5 yılı geride bıraktık. Geldiğimiz gün verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizdeki her mahalleye hizmet götürüyoruz. Akdere Mahallemize kazandırdığımız bilim ve sanat merkezimiz, her yaştan vatandaşımıza hitap eden özel bir merkez olacak.” dedi.

Geleceğe Güveniyoruz

Gençlerin bilimin, sanatın ve etkinliğin olduğu bu merkezde bulunarak gelecekleri için birçok fırsatı değerlendirme şansı yakalayacağını ifade eden Başkan Köse, “Çocuklarımızın Akdere Bilim Sanat Merkezi’nde, kendilerini bütünsel olarak geliştireceklerini biliyor, onlara inanıyor ve güveniyoruz” dedi.