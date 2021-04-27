Akdere’ye Dev Yatırım

Mamak’ın sosyal ve kültürel alanda en büyük ihtiyaçları arasında olan Akdere Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı.

Pandemi sebebiyle faaliyetlerine ara verilen merkezin, kütüphanesi hizmet vermeye devam ediyor. Ekonomiden kırsala belediye hizmetlerinden turizme kadar onlarca alanda yüzlerce hizmeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği vizyon doğrultusunda ilçe halkıyla buluşturmaya devam ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, merkezin tüm mahalle sakinlerine ve Mamak’a hayırlı olmasını temenni etti. Köse, “Gelişim’ sözü vererek devraldığımız hizmet maratonunda; vatanımıza, milletimize, ilçemize hizmetle dolu dolu geçen 2 yılı geride bıraktık. Geldiğimiz gün verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde hiçbir ayrım yapmaksızın her mahalleye hizmet ediyoruz. Akdere Akdere Mahallemize kazandırdığımız Bilim ve Sanat Merkezimiz, her yaştan vatandaşımızı sevgiyle kucaklayacak, herkese hitap eden özel bir merkez. Burada herkes kendi ilgi alanına göre bir şeyler bulabilecek. Hem sosyalleşecek, hem eğlenecek hem de öğrenecek” dedi.

Modern tasarımlar

4 kattan oluşan Akdere Bilim ve Sanat Merkezi’nde kafeterya, yemek salonu, Çocuk Gündüz Bakım evi, spor salonu, bay- bayan mescitler, dükkan, Aile Merkezi, Gençlik Merkezi, kütüphane, bebek kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi yer alıyor. Sosyal yaşama katkı sunacak merkezin bina dış cephesinde günümüzün modern tasarımları ile cephe giydirme sistemleri kullanılarak gece ışık oyunları yer alıyor.