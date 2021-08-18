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Akenerji’ye 'yılın şirketi' ödülü

Uluslararası iş dünyası ödüllerinden The International Business Awards’ta Stevie ödülünü kazananlar belli oldu. Akenerji, ‘Yılın Şirketi’ kategorisi ‘Enerji’ dalında bronz ödül kazandı.
Akenerji’ye 'yılın şirketi' ödülü

Geçtiğimiz yıl The Stevie Awards for Great Employers programında “En Değerli İK Ekibi” ve “En Değerli İşveren” kategorilerinde ödül kazanan şirket, ‘Yılın Şirketi’ kategorisinde ‘Enerji’ dalında bu yıl bronz ödülün sahibi oldu. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, başarılı performanslarını ödülle taçlandırmaktan mutlu olduklarını söyledi.

“TAKIM RUHU ÖDÜL GETİRDİ”

Akenerji’nin 30 yılı aşkın deneyimiyle enerji üretim ve ticaretinde Türkiye’nin köklü şirketleri arasında bulunduğuna değinen Gençer, “2020, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle zorlu bir yıl olsa da tecrübemiz, etkili yönetimsel uygulamalarımız ve Akenerji çalışanlarının yüksek performansları sayesinde bizim için başarılı bir dönem oldu. Arkadaşlarımızın ortaya koyduğu özveri ve takım ruhuyla uluslararası alanda yılın şirketlerinden biri olduk. Ödülü kazanmamızda pay sahibi olan tüm Akenerji ailesine teşekkür ederim” dedi.

Stevie Awards programında kazananlar, dünyanın farklı noktalarından 260’tan fazla uzmanın görüşleriyle belirlendi. 63 ülkeden çok sayıda kurum ve kuruluşun yarıştığı programda ödüller 8 Aralık’ta düzenlenecek törenle kazananlara teslim edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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