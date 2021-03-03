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Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sahte içki üretildiği şüphesiyle jandarma ekiplerince 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 585 litre sahte şarap ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi.
Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Medar Mahallesi'nde sahte içki üretildiği ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. E.T., Ş.D. ve A.D.'nin adreslerinde arama yapan ekipler, 585 litre sahte şarap, 1 şişe sahte rakı, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 50'ye 60 santimetre ebatlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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