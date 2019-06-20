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Akılalmaz dikkatsizlik böyle görüntülendi
Akılalmaz dikkatsizlik böyle görüntülendi
Diyarbakır'da yaşanan kazalar MOBESE kameralarına böyle yansıdı.
20 Haziran 2019 Perşembe 10:19
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.