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Akılalmaz ihmal

Bursa'da, bindiği servis minibüsünde unutulan Selim K.'nin (4) gittiği Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'nun yöneticileri hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı.
Akılalmaz ihmal

Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi'nde oturan ailesi, cuma günü, Selim K.'yi anaokuluna gitmesi için servis minibüsüne bindirdi. Selim K., iddiaya göre, koltukta uyuyakalınca anaokuluna gelindiğinde servisten inmedi. Küçük çocuğun uyuduğunu fark etmeyen şoför S.İ. ile servis görevlisi S.A., aracı Soğanlı Mahallesi'ndeki sokağa park etti. Şoför, havalanması için minibüsün kapılarını ise açık bırakıp, sokaktan ayrıldı. Bir süre sonra uyanan Selim K, araçtan inerek, sokakta dolaşmaya başladı. Çocuğu gören polisler, ekip aracına bindirerek, emniyete götürdü. Selim K.'nin sürekli ağlaması nedeniyle iletişime geçemeyen polisler, bölgedeki anaokullarını araştırdı. Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'ndan öğrencilerden birinin sabah gelmediği belirtilince Selim K.'nin ailesine ulaşıldı. Ekipler, küçük çocuğu annesine teslim etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ., servis görevlisi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A.'yı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Hakkında adli işlem başlatılan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ise Özel Cafer-Gülsüm Koç Anaokulu'nun yöneticileri hakkında, idari soruşturma başlatıldı.

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