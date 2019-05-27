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Akılalmaz intikam: Hastaneden çıkar çıkmaz dehşet saçtı

MALATYA'da, Azime D., tartışma sırasında, dini nikahla birlikte yaşadığı adamın ağabeyi Hüseyin B.'yi bıçakladı. Hastaneye giden ve tedavisinin ardından taburcu olan Hüseyin B., Azime D.'yi evinin önünde av tüfeğiyle yaraladı.
Akılalmaz intikam: Hastaneden çıkar çıkmaz dehşet saçtı

Battalgazi Mahallesi'nde oturan Azime D., iddiaya göre, dün akşam dini nikahla birlikte yaşadığı adamın ağabeyi Hüseyin B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu sırada öfkelenen Azime D., mutfaktan aldığı bıçağı Hüseyin B.'nin bacağına sapladı. Yaralanan Hüseyin B., hastaneye gidip, tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra evine giden Hüseyin B., av tüfeğini alıp, Azime D.'ye gitti. Kapının önünde bekleyen Hüseyin B., Azime D.'ye evinden çıkarken, tüfekle ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü.

OTOMOBİLLE KAÇARKEN KAZA YAPMIŞ

Polis ekipleri ise yaptığı araştırma sonucu Hüseyin B.'nin, otomobille kaçarken kaza yapıp, aracı yolda bırakarak, kayıplara karıştığını belirledi. Farklı suçlardan da hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen Hüseyin B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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