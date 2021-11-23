  • BIST 1.784,560
  • Altın 738,08
  • Dolar 12,8249
  • Euro 14,4397
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Akıllı serada üretilen çiçekler park ve bahçeleri süslüyor

Keçiören Belediyesi ilçedeki park ve bahçelerde kış hazırlıklarını sürdürüyor.
Akıllı serada üretilen çiçekler park ve bahçeleri süslüyor

Belediye ekipleri akıllı serada üretimi yapılan çeşitli türde mevsimlik çiçeklerle ilçenin dört bir yanındaki sosyal donatı alanlarını süslemeye devam ediyor. 

kecioren-sera-2.jpg

Keçiören’deki 540 parkta yürütülen ağaç ve mevsimlik çiçek dikme çalışmalarıyla Keçiören’in rengârenk bir görünüme kavuşturulduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de belediye eliyle yapılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören’de bulunuyor. Bu parklarımızı da öz kaynaklarımızla inşa ettiğimiz seramızdaki bitkilerle besliyoruz. Bitki cenneti olan şehrimizi daha da zenginleştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

kecioren-sera-3.jpg

İlçedeki park, bahçe ve yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini de belirten Başkan Altınok, “Şehrimizdeki 540 parkımızın 62 tanesini son 3 yıllık görev süremizde inşa ettik.  250’ye yakın parkımızı revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İmar artığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan bölgeleri de yeşillendirerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeni inşa ettiğimiz parklarımızı yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık.” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ halkı Hüseyin Gazi Parkını çok sevdi24 Kasım 2021 Çarşamba 00:01
  • Şentepe’ye 3 Yenimahalle evi23 Kasım 2021 Salı 00:10
  • Sincan’da 177 noktada ücretsiz Wifi hizmeti23 Kasım 2021 Salı 00:09
  • Köşe Bucak Temizlik Devam Ediyor23 Kasım 2021 Salı 00:08
  • Mamak Belediyesi gençleri Kastamonu’ya kampa götürüyor23 Kasım 2021 Salı 00:07
  • Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyat seçmeleri gerçekleştirildi23 Kasım 2021 Salı 00:06
  • Tam Bana Göre Festival’de Keçiören Belediyesi Gençlere Dopdolu 6 Gün Sundu23 Kasım 2021 Salı 00:05
  • Cep Herkülleri Yarıştı23 Kasım 2021 Salı 00:04
  • Muhtarlar Kadın Şiddetine Karşı Dikkat Çekmek İçin Yürüdü23 Kasım 2021 Salı 00:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan barınakları inşaat çalışmaları hızlandı23 Kasım 2021 Salı 00:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti