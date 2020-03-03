Akıllı telefon ekranlarında koronavirüs tehlikesi

Uzmanlar, akıllı telefon ekranları gibi düz zeminlerde koronavirüsün gizlenebileceği uyarısında bulundu.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar 3 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsten korunmak için, uzmanlar şimdiye kadar birçok öneride bulundu.

Ancak her gün kullandığımız akıllı telefonlar da bu virüsün yayılmasına neden olabilir. Araştırmacılar; dezenfekte edilmediği sürece koronavirüsün bir hafta boyunca düz yüzeyde gizlenebildiğini açıkladı.

'EKRANA DOKUNDUKTAN SONRA YÜZE DOKUNMAK TEHLİKELİ'

Southampton Üniversitesi'nde çevre sağlığı profesörü William Keevil, “Ellerinizi yıkıyor olabilirsiniz, ancak akıllı telefon ekranınıza dokunduktan sonra potansiyel bir enfeksiyon kapma yolu olan yüzünüze dokunursanız, sonuçlar tehlikeli olabilir.'' ifadelerini kullandı.

'KORONAVİRÜS TELEFON EKRANLARINDA YAŞAYABİLİR'

Profesör Keevil'e göre akıllı telefon ekranlarının da yapıldığı cam gibi yüzeyler, virüslerin gelişmesi için oldukça ideal bir ortam sunuyor. Bu nedenle akıllı telefon ekranlarının günde en az iki kez temizlenmesi gerekiyor.

Kingston Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan Profesör Mark Fielder, akıllı telefon ekranlarını alkollü bir bez ile silmenizi ve telefonunuzu başkalarıyla paylaşmamanızı öneriyor.