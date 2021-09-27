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Akıllı Ulaşım projesine TEKNOFEST ödülü

Uğur Okulları TEKNOFEST 2021’e Gaziemir, Balıkesir, Gaziantep, Muratpaşa, Topkapı ve Darıca Kampüslerinde öğrenim gören 11 öğrencinin geliştirdiği 6 ayrı projeyle katılan Uğur Okulları yarışmadan ödülle döndü.
Akıllı Ulaşım projesine TEKNOFEST ödülü

Uğur Okulları Gaziemir  Kampüsü 8’inci sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, ‘Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol ünitesi Yapımı’ isimli projesi ile Akıllı Ulaşım kategorisinde 3’üncü oldu. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ise Teknolojik Tasarım dalında birincilik ödülünü kazanan Barkın Özsoy, mekanik ve yazılım konusuna ilgi duyduğunu söyledi.

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TEKNOFEST'E KATILAN PROJELER

36 farklı kategoride yarışmanın düzenlendiği TEKNOFEST’e Uğur Okulları 6’ncı Sınıf öğrencileri Tuğyam Topçuoğlu ve Hilal Kuvancı ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’ alanında hazırladıkları ‘Sesimi Duy, Hayattayım’ isimli projesiyle 9’uncu sınıf öğrencisi Ahmet Balçık ‘Engelsiz Hayat’ projesiyle, 1’inci sınıf öğrencisi Melek Deniz Akı Eke ‘Meleğin Işığı’ projesiyle, 4’üncü sınıf öğrencileri Eliz Baran, Demir Acar ve Muhammet Emir Işıldak ‘Eğitim Teknolojileri’ alanında hazırladıkları ‘Code Village’ isimli projeyle, 12’nci sınıf öğrencileri Muhammed Efe Kaya, Efe Kağan Bağcı, Gökdeniz Dalkılıç  ‘Tarım’ alanında hazırladıkları ‘İnsansız Hava Aracı Destekli Tarım Robotu’ projesiyle katıldı.

Festival sırasında Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek ile Genel Müdür Yardımcılarımız Adil Kurt ve Arda Ergez öğrencileri standlarında ziyaret ederek destek verdi. Nil Çiçek tüm öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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