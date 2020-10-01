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Akıma kapılan inşaat ustası yaralandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, binanın teras katında tadilat çalışması yapan inşaat ustası Nusret Ç. (64), elindeki demir profilin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı.
Akıma kapılan inşaat ustası yaralandı

Olay, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topal Caddesi Yiğit Sokak’ta meydana geldi. Bir binanın teras katında tadilat çalışması yapan Nusret Ç., demir profilin bina önünden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanan Nusret Ç.’yi görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Nusret Ç.’yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Nusret Ç. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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