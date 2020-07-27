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Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Özdemirci ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Özdemirci, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla örgüt üyesi askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlarla ardışık arandığına dair tespitleri kabul etmediğini bildirdi. Söz konusu aramaların ardışık olmadığını beyan eden Özdemirci, bir aramada 2, diğer aramada ise 7 saatten fazla zaman farkının bulunduğunu savundu.

Özdemirci, ardışık arandığı belirtilen 2 askeri personeli tanımadığını dile getirdi.

Aleyhinde ifade veren tanık hakkında da konuşan sanık Özdemirci, tanıkla aralarında husumet bulunduğunu ve beyanlarının çelişkili olduğunu öne sürdü.

Eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı olmasının kendisini suçlu yapmayacağını belirten Özdemirci, söz konusu görevi kendisinin seçmediğini söyledi.

Sanık Özdemirci, "Örgüt üyesi değilim, masumum." diyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Karar
Sanık avukatının savunması ve yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyeti, hükmünü açıkladı.

Mahkeme, Özdemirci'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti ve tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Öztürk, darbenin yöneticileri arasında gösterilmiş ve yargılandığı Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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