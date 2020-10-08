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Akın Öztürk'ün Kayseri'deki eski emir astsubayının yargılandığı davada karar

15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Öztürk'ün,Kayseri'de Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan emekli Üstünel'in yargılandığı dava, usül yönünden reddedildi.
Akın Öztürk'ün Kayseri'deki eski emir astsubayının yargılandığı davada karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk'ün, Kayseri'de Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan emekli Ali Üstünel'in yargılandığı dava, usül yönünden reddedildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ali Üstünel ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı bilirkişiden beklenen HTS raporunun geldiğini belirterek, dava dosyasına ekledi.

Sanık avukatı ise bilirkişi raporunda müvekkilinin ardışık aramasının olmadığının sabit olduğunu belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Üstünel'in, darbe teşebbüsü sürecinde Akın Öztürk ile telefon görüşmeleri ve İ.D'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kayıtlarında isminin geçtiğini ifade ederek, cezalandırılmasını istedi.

Sanık Üstünel ise esasa ilişkin savunmasında, uzun bir süredir yargılandığını anlatarak, "Üyelikten beraat ettim, yöneticilikten dava açıldı. Asla vatana ihanet içinde olmadım. Asla bir terör örgütüne üye olmadım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından yargılanan sanığın, hakkında isnat edilen suçların "silahlı terör örgütüne üye olmak" kapsamında değerlendirildiği ve daha önce de mahkemelerinde bu suçtan yargılanarak beraat ettiğini belirterek, davanın usulen reddine karar verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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