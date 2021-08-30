Akıncı TİHA açılımı nedir, özellikleri nelerdir? Akıncı TİHA'nın maliyeti, menzili ve hızı ne kadar?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine dahil edilen Akıncı TİHA, terörle mücadele ve pek çok harekatta göklerdeki görev alacak. Peki Akıncı TİHA nedir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

AKINCI TİHA NEDİR, AÇILIMI NEDİR?

TİHA açılımı Taarruzi İnsansız Hava Aracı anlamına gelmektedir. TİHA, BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biridir.

Bayraktar Akıncı TİHA ile ilgili Baykar Savunma resmi internet sitesinde şu bilgiler yer almaktadır:

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ

1- 40,000 Feet Uçuş İrtifası

2- 24 Saat Havada Kalış Süresi

3- Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

4- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

5- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

6- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

7- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

8- Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots

9- Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet

10- Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

