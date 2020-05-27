Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) geçenlerde yayınladığı belgesel ile ilk uçuşunu 5 Aralık 2019 günü başarıyla gerçekleştirdiğini gösterdi. Peki, Akıncı özellikleri neler? Akıncı TİHA özellikleri…

Akıncı TİHA geçenlerde yayınladığı belgesel ile ilk uçuşunu 5 Aralık 2019 günü başarıyla gerçekleştirdiğini gösterdi. Peki, Akıncı’nın özelliklerinde neler var? Akıncı’nın özellikleri arasında neler var? Akıncı TİHA özellikleri, TİHA demek? Akıncı’nın Türkiye için önemi ne? Akıncı neden bu kadar büyük? Akıncı’nın en büyük rakibi kim? Gelin birlikte tüm soruların cevabına bakalım.

Akıncı TİHA özellikleri, TİHA demek?

Akıncı TİHA ( Taarruzi İnsansız Hava Aracı ), Türk drone üreticisi Baykar Savunma tarafından geliştirilmekte olan, yüksek irtifa uzun dayanıklılığa sahip insansız silahlı hava aracıdır.

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek.

Akıncı’nın Türkiye için önemi ne? Akıncı neden bu kadar büyük?

Akıncı, iki turboprop motorla donatılmış bir uçak gövdesiyle yaklaşık 1.5 tonluk bir yük taşıma kapasitesine sahip 4.5 ton ağırlığında bir UCAV'dır.

Akıncı, Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilecek. Savaş uçaklarının yükünü azaltması planlanan Akıncı ile havadan havaya ve havadan karaya taarruz edebilecek.

Akıncı’nın en büyük rakibi kim?

Akıncı TİHA’nın en büyük rakibi, Amerika’nın Global Hawk ( Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk ) yüksek irtifa (HALE) insansız hava aracıdır. Ancak Akıncı TİHA aktif olarak kullanılan (HALE) sınıfı yani yüksek irtifa insansız hava aracı özelliğine sahip tek araç olarak kayıtlara geçecek.

Akıncı’nın özelliklerinde neler var?

Akıncı’nın Temel uçuş performansı

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Akıncı’nın Gelişmiş Özellikleri

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Akıncı’nın Teknik özellikleri

Haberleşme Menzili: Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)

Max Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

Uçuş Süresi: 24 saat

Kanat Açıklığı: 20 mt.

İtki Tipi: 2x750 HP

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Operasyonel İrtifa: 40,000

Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi: 1.350 Kg

Boy: 12.2 mt.

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