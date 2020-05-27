  • BIST 104.824
  • Altın 371,932
  • Dolar 6,7718
  • Euro 7,4644
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 22 °C
»

Akıncı TİHA özellikleri

Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) geçenlerde yayınladığı belgesel ile ilk uçuşunu 5 Aralık 2019 günü başarıyla gerçekleştirdiğini gösterdi. Peki, Akıncı özellikleri neler? Akıncı TİHA özellikleri…
Akıncı TİHA özellikleri

Akıncı TİHA geçenlerde yayınladığı belgesel ile ilk uçuşunu 5 Aralık 2019 günü başarıyla gerçekleştirdiğini gösterdi. Peki, Akıncı’nın özelliklerinde neler var? Akıncı’nın özellikleri arasında neler var? Akıncı TİHA özellikleri, TİHA demek? Akıncı’nın Türkiye için önemi ne? Akıncı neden bu kadar büyük? Akıncı’nın en büyük rakibi kim? Gelin birlikte tüm soruların cevabına bakalım.

Akıncı TİHA özellikleri, TİHA demek?

Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), Türk drone üreticisi Baykar Savunma tarafından geliştirilmekte olan, yüksek irtifa uzun dayanıklılığa sahip insansız silahlı hava aracıdır.

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek.

Akıncı’nın Türkiye için önemi ne? Akıncı neden bu kadar büyük?

akinci4.jpg

Akıncı, iki turboprop motorla donatılmış bir uçak gövdesiyle yaklaşık 1.5 tonluk bir yük taşıma kapasitesine sahip 4.5 ton ağırlığında bir UCAV'dır.

Akıncı, Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilecek. Savaş uçaklarının yükünü azaltması planlanan Akıncı ile havadan havaya ve havadan karaya taarruz edebilecek.

Akıncı’nın en büyük rakibi kim?

Akıncı TİHA’nın en büyük rakibi, Amerika’nın Global Hawk (Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk) yüksek irtifa (HALE) insansız hava aracıdır. Ancak Akıncı TİHA aktif olarak kullanılan (HALE) sınıfı yani yüksek irtifa insansız hava aracı özelliğine sahip tek araç olarak kayıtlara geçecek.

global-hawk.jpg

Akıncı’nın özelliklerinde neler var?

Akıncı’nın Temel uçuş performansı

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

akinci1-001.jpg

Akıncı’nın Gelişmiş Özellikleri

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

 

Akıncı’nın Teknik özellikleri

Haberleşme Menzili: Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)

Max Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

Uçuş Süresi: 24 saat

Kanat Açıklığı: 20 mt.

İtki Tipi: 2x750 HP

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Operasyonel İrtifa: 40,000

Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi: 1.350 Kg

Boy: 12.2 mt.

 

İlgili haber:

Türkiye’nin kaç SİHA'sı var? Türkiye’deki SİHA sayısı ve özellikleri…

siha-var-002.gif

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 27 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?26 Mayıs 2020 Salı 20:00
  • Normalleşme planı nasıl olacak? tarih tarih normalleşme planı...26 Mayıs 2020 Salı 14:43
  • Sınav giriş yeri değiştirilebilir mi?26 Mayıs 2020 Salı 10:49
  • Bu bayramda nelerden mahrum kaldık?26 Mayıs 2020 Salı 10:45
  • COVİD-19 hedeflerinden birine ulaştı!26 Mayıs 2020 Salı 00:30
  • Doğu Türkistan’ın Bayramı26 Mayıs 2020 Salı 00:06
  • Finlandiya'da öğretmen olmak 225 Mayıs 2020 Pazartesi 15:18
  • Nerede o eski…25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:35
  • Bayramın 1. Günü 65 yaş parklarda24 Mayıs 2020 Pazar 19:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti