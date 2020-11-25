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Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar yarın açıklanacak

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada yarın karar duruşması görülecek.
Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar yarın açıklanacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada yarın karar duruşması görülecek.

Duruşma, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda yapılacak.

Darbe girişiminden sonra ismi "Mürted" olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı.

İhanet girişiminin ilk saatlerinde, terörle mücadele bahanesiyle 1 gün önceden mühimmat yükletilen uçaklar peş peşe pist başı yapmaya başladı.

O gece 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katıldı.

Bu uçakların saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Ayrıca milyonlarca lira hasar oluştu.

Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi, Akıncı'da günler öncesinden hazırlanan mahzenlerde rehin tutuldu.

- Esas hakkında mütalaa

Savcı Adnan Gümüş, 21 Ocak 2019'daki duruşmada sunduğu mütalaasında, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sivil imamlarla birlikte girişimi yöneten asker sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı Gümüş, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan 355 sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet, bu suça yardım eden 9 sanık ile "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 32 sanığın ayrı ayrı cezalandırılmasını, 71 sanığın beraatini, başka bir mahkemede hüküm giyen 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yaklaşık üç yıl süren yargılamanın sonunda yarın görülecek karar duruşmasında, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıklayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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