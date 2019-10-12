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Akıncı Üssü davasında ara karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, beş sanığın tahliyesini kararlaştırdı.
Akıncı Üssü davasında ara karar!

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklar ve avukatları taleplerini iletti. Daha sonra ara karara yönelik mütalaasını açıklayan savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Savcı, firari sanıklar Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Ahmet Sürmen, Fatih Arık, Halit Çetin ve Serkan Aydın hakkındaki yakalama kararlarının da devamını ve infazının beklenmesini istedi.

ARA KARAR

Mahkeme heyeti, verilen müzakere arasından sonra ara kararını açıkladı.

Buna göre, yakalamalı sanıkların bu hallerinin devamına ve infazının beklenmesine karar veren mahkeme, bazı sanık ve avukatlarının mahkeme heyetinin reddine yönelik taleplerini ise kabul etmedi.

Bazı sanık ve sanık vekillerinin esasa yönelik beyanda bulunmak için süre taleplerini reddeden mahkeme, incelemesi tamamlanan sanıklara ait dijital materyaller ile suç teşkil etmeyen eşyaların iadesi hususunda emanet memurluğuna müzekkere yazılmasına karar verdi.

DURUŞMAYA 21 EKİM - 15 KASIM'DA DEVAM EDİLMEK ÜZERE ARA VERİLDİ

Mahkeme, Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı sanık eski tümgeneral Suat Murat Semiz, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı sanık eski tümgeneral Haluk Şahar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı Uçak Sistemleri Yönetim Daire Başkanı sanık eski tuğgeneral Murat Yalçınel, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Başkanı sanık eski albay Abdurrahman Arslan ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subaylığına vekaleten bakan sanık eski yüzbaşı Temel Karagöz'ün, suç vasfının değişme durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi nazara alarak, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşmaya 21 Ekim-15 Kasım'da devam edilmek üzere ara verildi.

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