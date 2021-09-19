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Akıncı Üssü davasında keşif kararı

Milli Savunma Bakanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı davada keşif kararı çıktı.
Akıncı Üssü davasında keşif kararı

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için 2017 yılında Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Akıncı Üssü'nden kalkan uçak ve helikopterlerin bombalama eyleminde kullandıkları mühimmat, yakıt ve diğer giderler ile darbenin engellenmesi amacıyla devlet güçleri tarafından pistin bombalanması gibi ortaya çıkan her türlü zararın aralarında Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Harun Biniş ve darbeci askerlerin bulunduğu 500 sanıktan tazmini talep edildi. Akıncı Üssü'ndeki maddi zararın yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi. Dava sonuçlana kadar davalıların mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması da istendi.

İSTİNAF MAHKEMESİ HACİZ KARARINI KALDIRDI

Ankara 26’ncı Hukuk Mahkemesi verdiği kararda, davalıların mal kaçırma şüphesinin kuvvetli olması ve davacının Milli Savunma Bakanlığı olmasını da göz önünde bulundurarak, teminatsız şekilde davalılara ait taşınır ve taşınmaz mallar ile 3'üncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verdi. Ancak davalıların itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) haciz kararını usulüne göre yapılmadığı gerekçesiyle kaldırdı.

Ankara 26'ncı Hukuk Mahkemesi ise İstinaf'ın işaret ettiği usul yönünden eksiklikleri tamamlayarak, tekrar haciz kararı verdi. Davalı avukatlarının tekrar itiraz etmesi üzerine haciz kararı ile ilgili verilen dosya yeniden İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, haciz kararı ile ilgili itirazın İstinaf'tan dönmesinin beklenmesi yönünde ara karar aldı.

TALİMAT GÖNDERİLDİ

Esasa ilişkin işlemlerini sürdüren mahkeme, eksikliklerin giderilmesinin ardından aralarında elektrik-elektoronik, bilgi işlem, inşaat, mimar, makine ve uçak mühendisinin de bulunduğu bilirkişi heyeti eşliğinde zararın tespiti için Akıncı Üssü’nde keşif yapılmasına hükmetti. Mahkeme keşfin uygulanması için de Akıncı Üssü’nün bulunduğu Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne talimat gönderdi. Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi de talimatın yerine getirilmesi için 14 Ekim'de bilirkişi heyeti ile birlikte Akıncı Üssü’nde keşif yapılmasına karar verdi. Keşfin ardından bilirkişiler tarafından hazırlanacak maddi hasara ilişkin rapor, Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilecek.  

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