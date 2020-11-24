Akıncı Üssü'ndeki darbe girişiminin yargı sürecinde sona gelindi

1 Ağustos 2017'de başlayan davada, FETÖ'nün "sivil imamlar"ı ile Ankara'da birçok noktayı bombalayan örgüt üyesi pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanık hakkında hüküm verilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada sona gelindi.

Davanın karar duruşması, 26 Kasım'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görülecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, darbe girişiminden sonra ismi "Mürted" olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından aylar süren hazırlık sonrası ortaya konulan darbe planını uygulamak için örgütün "sivil imamlar"ı Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, 15 Temmuz 2016'da Akıncı Üssü'ne geçti.

Dönemin üs komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim'in koordinasyonunda Akıncı'daki darbe hazırlıkları, bu kez sivil imamlarla gözden geçirildi ve harekat saati beklendi.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde, terörle mücadele bahanesiyle 1 gün önceden mühimmat yükletilen uçaklar peş peşe pist başı yapmaya başladı.

Saat 23.18'i gösterdiğinde pilotlar eski yüzbaşı Ertan Koral ile eski üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan Gölbaşı'ndaki Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığını bombaladı. Saldırıda, 7 polis şehit oldu, 5'i de yaralandı.

Bu saldırıdan yaklaşık 40 dakika sonra eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, Polis Özel Harekat Başkanlığını hedef aldı. Menfur saldırıda biri imam diğerleri polis 44 kişi şehit oldu, 36 kişi yaralandı.

Eski pilot üsteğmen Mehmet Yurdakul, darbecilerin "Emniyet binasını tahrip edin." emri üzerine saat 00.56'da Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 2 bomba attı. 2 polisin şehit olduğu saldırıda, 39 kişi yaralandı.

Son ana kadar hain girişimlerini sürdüren Akıncı Üssü'ndeki darbeciler, 16 Temmuz sabah 06.19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombaladı. Bölgedeki vatandaşlardan 15'inin şehit olmasına neden olan bombanın atıldığı uçağın kokpitinde eski pilot üsteğmen Müslim Macit vardı.

77 kişiyi şehit ettiler

Darbe girişimi boyunca 25 pilot, F-16 uçağını kullandı. Bunlardan 11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katıldı.

Akıncı Üssü'nden kalkan bu uçakların bombalı saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Ayrıca milyonlarca lira hasar oluştu.

Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti.

O gece 77 kişiyi şehit eden darbeciler, dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi, günler öncesinden hazırlanan Akıncı'daki mahzenlerde rehin tuttu.

Soruşturma aşaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 481 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

4 bin 658 sayfalık iddianame ile 570 ek klasör, 31 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, elebaşı Gülen ve sivil imamlar Öksüz, Batmaz, Çiçek, Oruç ve Biniş ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay, bir uzman çavuş ve 10 sivil olmak üzere 481 şüpheli belirlendi.

Şüphelilere "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi", "yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "ibadethanelere zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları yönetildi.

515 celse, 5 bin 500 saat kayıt

İddianamenin kabulünden sonra ilk duruşma, 1 Ağustos 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görüldü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 1198 gün süren yargılamada, Selfet Giray mahkeme başkanı, Ömer Ünal ve Erhan Karakaya ise üye hakim olarak kürsüdeki yerini aldı. Adnan Gümüş ise duruşma savcısı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı.

Kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1150 katılma talebi de mahkemece kabul edildi. Ayrıca yargılama boyunca 385 kişi de tanık olarak dinlendi.

Yaklaşık 2000 klasörü bulan dava dosyası kapsamında, darbecilerce o gece şehit edilen polis, asker ve sivil 77 kişi de maktul olarak kayda geçti.

Karar duruşmasına kadar 515 celse görülen davada, sanık ve avukatlarının iddianame, esasa ilişkin mütalaa ve gelen evraka karşı savunmaları ile tanık, müşteki ve avukatlarının beyanları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.

Yaklaşık 5 bin 500 saati bulan kayıt, 10 katip tarafından deşifre edildi. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 100 bin sayfayı geçti.

Mahkeme heyeti 26 Kasım'daki karar duruşmasında, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıklayacak.

Esas hakkında mütalaa

Savcı Adnan Gümüş, 21 Ocak 2019'daki duruşmada sunduğu mütalaasında, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sivil imamlarla birlikte girişimi yöneten asker sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı Gümüş, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan 355 sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet, bu suça yardım eden 9 sanık ile "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 32 sanığın ayrı ayrı cezalandırılmasını, 71 sanığın beraatini, başka bir mahkemede hüküm giyen 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını talep etti.