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Akıncı'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak dile getirdiği sözlere tepki gösterdi.
Akıncı'ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Akıncı'nın terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelede Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yaptığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"MEHMETÇİKLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATMIŞTIR"

"Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum.

"TARİH BİLİNCİ YOKSUN BİR AÇIKLAMA"

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı’nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır.

Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır."

AKINCI: BARIŞ PINARI DESEK DE AKAN KANDIR

Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.

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