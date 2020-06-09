Akıtmış oldukları kanda kendileri boğulacak

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Van'da PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetleyerek, "İnşallah akıtmış oldukları kan ve gözyaşlarında bir gün kendileri boğulacaklar" dedi.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan , Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen kahpe saldırıyı lânetledi.

Saldırıda şehit olan 2 işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Avan, "Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen bölücü terör örgütünü ve arkasında duranları telin ediyoruz" dedi.

BU ACIYI HER GÜN YAŞIYORUZ

Avan alçak saldırı için şunları söyledi: "Türkiye genelinde nüfusuna göre en çok şehit ve gazisi bulunan bir ilçe olarak, terörden en çok canları yanan bizler, .bu hain saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, Türk Milletine başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Bu acıları Cenabı Allah kesmeye yaşatmasın, bu acının ne demek olduğunu çok iyi bilmekteyiz, her günde yaşamaktayız"

KORKAK KATİLLER

"Güvenlik güçlerimizin karşına erkekçe çıkamayan, korkak eli kanlı katiller, ya uzaktan kurup, ya da uzaktan roketlerle, havanlarla, pusu kurup, kalleşçe saldırmaktadırlar. Kendi yöre halkına dahi sivillerimizi yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden, masum insanlarıma acımasızca saldırıp, şehit edip, yaralamaktadırlar. İnşallah akıtmış oldukları kan ve gözyaşlarında bir gün kendileri boğulacaklardır"

NEFRETLE KINIYORUZ

"Bu eli kanlı katillerin iç yüzlerini, içimizdeki ve dışarıdaki terör sevicileri, destekleyenleri ve uzaktan sempati duyanlar, kendi başlarına bela olduklarında “anlar ama” iş işten geçmiş olacaktır. Bu terör, belirli bir zaman sonra döner, size de vurur. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, devletimize, Cumhuriyetimize, milletimize, bayrağımıza, bağımsızlığımıza, güvenlik güçlerimize ve sivil masum vatandaşlarımıza saldıran bölücü terör örgütünü, uzantılarını ve destekçilerini nefret ve şiddet ile kınıyoruz"

İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI YAŞIYORUZ

"Bu hainleri neredeyse tüm dünya desteklemektedir. Türkiye'ye karşı adı konmamış bir savaş yaşanmaktadır. Tabiri caiz ise ikinci bir kurtuluş savaşı yaşıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan tüm operasyonları canı gönülden destekliyor ve başarıları için dua ediyoruz. Şu an operasyonlara katılan ve görevi başında tüm güvenlik güçlerimize de başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun."

Osman Akdoğan/İlksayfa