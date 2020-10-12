AKK Başkanı Yılmaz'dan Ankara'nın başkent oluşunun kutlama mesajı

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara’nın Başkent Oluşunun 97. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara’nın Başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Ankara’nın Başkent oluşunun Atatürk ve silah arkadaşları tarafından çok önceden planlandığını ve hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz, “Milli mücadelenin merkezi ve daha sonrasında genç cumhuriyetimizin Başkenti olan Ankara, hem milli mücadeleye hem de cumhuriyetimize tüm desteğini maddi ve manevi vermiştir. Oğuz töresinin tarihten bugüne süzülmüş en önemli göstergesi olan Seymenlik geleneği, 27 Aralık 1919’da en büyük alayını kurarak liderini seçmiş ve milli mücadeleye ve Atatürk’e olan desteğini göstermiştir. Ankara sadece bizim değil tüm mazlum milletlerin de başkentidir” dedi.

“SEMBOLİK YILLARI 80 MİLYONLUK BİR KUTLAMAYLA BİLİNİR HALE GETİRECEĞİZ”

Pandemi sonrası bu toprakların “yurt” yapılma hikayesinin Ankara’da başladığını dikkate alarak Ankara’nın Başkent oluşunun 100. yılına özel bir kutlama hazırladıklarını ve Kent Konseyi’nin aktif rol alacağını açıklayan AKK Başkanı Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hem ulu önderin Ankara’ya gelişini hem de TBMM’nin kuruluşu etkinlikleri çerçevesinde ‘İyi ki Geldi’ başlığıyla ‘100. Yılında 100 Yıllar’ adlı bir programı başlatacağız. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı; TBMM’nin açılışının 100. yılını ve ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını takip edecek. Bu sembolik yılları, az sayıda Seymen’in Dikmen’de, 27 Aralık’ta gündeme getirdiği ve onlarla sınırlı kalan bir kutlamayla değil; 80 milyonluk bir kutlamayla bilinir hale getireceğiz. TBMM’nin 100. yılında toplumun bütün kesimlerini I. Meclis’in manevi huzurunda toplamak zorundayız. Cumhuriyetin 100. yılında ise dünyada görülmemiş bir etkinliğe imza atmalıyız. Herkes kurulduğu günkü azimle bu hikâyelere sahip çıkacak. ‘100 Yıllar’ etkinliklerini çok önemsiyoruz.”