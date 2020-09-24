AKK Başkanı Yılmaz'dan topyekün mücadele çağrısı

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent'te son haftalarda artışa geçen vakaların önüne geçmek için topyekün mücadele çağrısı yaptı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara’daki vaka sayısındaki artışın önüne geçilmesi konusunda topyekün mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

Ankara’da yaşayan herkese büyük görev düştüğünü ifade eden Yılmaz yaptığı açıklamada, “Ülkemizin Başkenti ve en eğitimli kenti Ankara’da yaşayanlar olarak bu süreç, hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor. Pandemi ile mücadelenin örnek kenti olarak 6 milyon tek yürek olup, bu durumu birbirimize hatırlatmalıyız” dedi.

MÜCADELENİN ALTIN KURALLARI

Temizlik, maske ve mesafenin salgınla olan mücadelede uyulması gereken en önemli kurallar olduğunu hatırlatan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mücadelenin altın kurallarına uyarak, dayanışma ve kararlılıkla, güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz. Ekonomik ve sosyokültürel sıkıntıların üstesinden gelebilmek, toplumsal duyarlılıkla, birbirimizin hak ve özgürlüklerine saygı duyarak mümkün olacaktır. Toplum sağlığı ve kendi sağlığımızı önceleyerek kısıtladığınız yaşantımıza hareket katmalı; bulunduğumuz koşullarda, üreterek ve yaşama değer katarak farkındalıklar oluşturmalıyız.”

PANDEMİ İLE MÜCADELENİN ÖRNEK KENTİ: ANKARA

Koronavirüs salgınının başladığı mart ayından itibaren alınan olağanüstü önlemlerle ve sosyal farkındalık projeleriyle gündemden düşmeyen Ankara'nın, salgınla mücadelede tüm kentlere örnek olduğunu belirten Yılmaz, “Ankara’mızın, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları geride bırakacağı ve pandemi ile mücadelede temizlik, maske ve mesafe ile 'Öncü ve Örnek' olarak, 'Ortak Akıl' ile birlikte başarıp bu süreci birlikte aşacağız” diye konuştu.