AKK halk sağlığı uzmanları, ASKİ İvedik Su Arıtma Tesisi’ni yerinde inceledi

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu üyesi Dr. Süleyman Basa Halk Sağlığı Grubu üyeleri Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, Prof. Dr. Nilgün Karadeniz; ASKİ İvedik Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Dr. Süleyman Basa Halk Sağlığı Grubu üyeleri Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, Prof. Dr. Nilgün Karadeniz; ASKİ İvedik Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti. Ziyarette ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Baran Bozoğlu, Su Arıtma Daire Başkanı Nuri Kali heyete öncülük ettiler.

SU ARITMA TESİSİNDE BÜYÜK YENİLİKLER

Su Arıtma Daire Başkanı Nuri Kali heyete gerçekleştirdiği sunumda; göreve geldiklerinden bu yana arıtma tesisini modernize etmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederken, hedeflerinin Ankara’da su kalitesini yükseltmek, Ankaralıların evlerinde musluklarından su içmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Sunumunda arıtma tesisinde çıkan temiz suyun, tüketiciye temiz ulaşması için şebekelerimizde yenilikler yapıldığını anlatan Su Artıma Daire Başkanı Kali, depoların temiz tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

PEYZAJ VE HOBİ BAHÇELERİ SU KAYNAKLARINI AZALTIYOR

Ziyarette öne çıkan bir başka konu ise peyzaj uygulamalarının ve hobi bahçelerinin su kullanımının israfa neden olduğu vurgulandı. Paylaşılan verilere göre; Ankara’da en çok su tüketimi sıralandığında, hobi bahçesi ve peyzaj sulama, araba yıkama, havuz doldurma ile tarımda vahşi sulama olarak ifade edildi. Ayrıca Başkent’te yüzde 16’lık kesimin su tüketiminde yüzde 56’lık oranı oluşturması dikkat çeken bir başka istatistik oldu.

ANKARA KENT KONSEYİ SORUMLULUK ALIYOR

Arıtma tesisinden içilebilir olarak şebekeye verilen suyun, Ankaralılar tarafından tüketilmesi için farkındalık oluşturmak isteyen Ankara Kent Konseyi, Halk Sağlığı Çalışma Grubu’nun tesis ziyareti sonrası hazırlayacağı raporla yol haritası oluşturmak istiyor. Şebeke iyileştirmelerinin sorunu çözmeye yetmeyeceği, apartman depolarındaki sorunların da çözülmesi gerektiği belirtilen ziyarette, bu konuda kamuoyu oluşturulması ve temiz suyun musluklara kadar ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

TEMİZ SUYA ERİŞİM YURTTAŞ HAKKIDIR

Ziyaret sonrası, AKK Halk Sağlığı Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar temiz suyun yurttaş hakkı olduğuna vurgu yaparak şu açıklamada bulundu; “Temiz ve yeterli miktarda suyun varlığı halk sağlığının vazgeçilmez ön koşuludur. Musluktan akan suyun içilebilir nitelikte olması gerekir. İçme suyu ve kullanma suyu ayrımı tümüyle yapay, çok pahalı ve gereksiz bir ayrımdır. Temiz suya erişim her yurttaş için temel bir haktır. Bu hakkın temin edilmesi için kurum ve kuruluşlara olduğu kadar vatandaşlara da sorumluluklar düşmektedir.”

AKARSULAR KİRLETİLMEMELİ

Akarsuların maliyet hesapları ile kirletilmemesine dikkat çeken Prof. Dr. Erbaydar; “Her şeyden önce, bugün inceleme yaptığımız ASKİ arıtma tesislerine gelmeden, akarsularımızın kirlenmesinin önüne geçilmelidir. Akarsuların, önce basit maliyet hesapları yüzünden kirletilip, sonra çok yüksek maliyetlerle arıtılması akılcı bir uygulama değildir. Akarsular ne kadar temiz olursa arıtma o kadar ucuz ve sonuç da o kadar ideale yakın olacaktır. Yaptığımız incelemelerde ASKİ tarafından gerçekleştirilen yenileme ve iyileştirme çalışmaları ile önemli adımlar atıldığını ve kentin artan gereksinimlerini karşılamak üzere kapasite artırımı çalışmalarının da sürmekte olduğunu gözledik.”

ŞEFFAFLIĞA VURGU

Prof.Dr. Erbaydar; “Özellikle memnuniyet verici olan, çeşitli aşamalarda hem kurum içinde kendi yaptıkları analizlerin hem de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılanların sonuçlarının şeffaf ve detaylı olarak toplumla paylaşılıyor olmasıydı. Bu şeffaflığı sağlıkla ilgili diğer alanlarda da görmeyi diliyoruz.“ diyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

PEYZAJ AMAÇLI ÇİM KULLANILMAMALI

“Diğer yandan, içilebilir nitelikte suyun bahçelerde, refüjlerde, sanayi alanlarında vb sınırsızca kullanımı büyük bir sorundur. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, site yönetimlerinin ve vatandaşların dış mekan düzenleme amaçlı bitkilendirme çalışmalarında, çim gibi aşırı su kullanımına neden olan bitkilerden vazgeçmeleri gereklidir. Bunun yerine su gereksinimi en az olan Ankara koşullarına uyum sağlamış doğal türler tercih edilmelidir. Suyu ne kadar akılcı kullanırsak, kirli ve arıtılması zor su kaynaklarına o kadar az ihtiyaç duyulacaktır. Önümüzdeki yıllarda bu husus çok daha kritik bir hal alabilir.”

SİTE/APARTMAN SU DEPOLARININ BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILMIYOR

Site ve apartman su depolarının temiz tutulmadığını ifade ederek tamamlayan Prof. Dr. Erbaydar “ Musluklarımızdan içilebilir nitelikte su almamızın önündeki bir engelin de site / apartman su depolarının uygun bakım ve temizliklerinin yapılmaması olduğunu belirtmek gerekir. Bu konuda standartlar yönünden uygulamada önemli boşluklar olduğunu gözlemliyoruz. Birçok site / apartman yönetimi bu konuda çok duyarlı bir çaba içinde olmakla birlikte, bunun yapılmadığı durumda vatandaşlarımız bireysel çözümlere itilmekte ve ambalajlı su satın alarak çok daha yüksek maliyet ödemektedirler. Siteye / apartmana gelen suyun kalitesi ile ilgili özel bir endişesi olanların giriş noktasında su analizlerini yaptırmaları gerekir. Su depolarının uygun bakım ve temizliklerinin de yapılması suretiyle, musluklarımızdan gelen suyun içilebilir nitelikte olması norm haline gelmelidir.” sözleri ile Ankaralılara çağrıda bulundu.