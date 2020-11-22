AKK'den çocuklara sürpriz

Ankara Kent Konseyi (AKK), başta dezavantajlı bölgelerde bulunan anaokulu ve ilkokulları ziyaret ederek öğrencilere boyama kitabı armağan etti.

Ankara’nın tanıtılmasına yönelik hazırlanan projelere destek veren Ankara Kent Konseyi, anaokulu ve ilkokulları ziyaret ederek, 5-12 yaş grubu öğrencilere boyama kitabı hediye etti.

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığının desteğiyle hazırlanan "Boya Boya Ankara" kitaplarıyla Ankara'nın tarihi binalarını, simge mekanlarını ve doğal güzelliklerini diledikleri renklerle boyayarak hem eğlenecek hem de öğrenecek.

İNTERAKTİF BOYAMA KİTABI

Boyama sayfalarındaki QR kod sistemiyle öğrenciler, boyadıkları yerlerin hikayesini sesli olarak dinleyebilirken, sayfanın altında bulunan diğer QR kod ile Ankara'nın simge yerlerine nasıl gideceklerini keşfedecekler.

Ankara kent aidiyetini artırmaya yönelik geliştirilen iletişim projesinin ilk ayağı olan Boya Boya Ankara, öğrenciler ve eğitimciler tarafından beğeniyle karşılandı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Boya Boya Ankara kitabımızla önce öğrencilerde sonra velilerde farklı bir Ankara deneyimi yaratmayı hedefliyoruz. Ankara ve çevresinin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerin yeterince bilinmiyor, bu da kentle duygusal bağ kurmayı zorlaştırıyor. Bu kitapla 5-12 yaş grubu çocuklarımızın ilgisini çekerek onlara farklı bir Ankara deneyimi yaşatmayı hedefledik."

Boyama kitabında; Anıtkabir'den Ankara Kalesine, Çubuk Barajı'ndan Hitit Güneşi'ne kadar Başkent'in önemli simge noktaları yer alıyor.