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AKK'den dezenfekte uyarısı! Aksine bu çalışmalar...

AKK Halk Sağlığı Çalışma Grubu, salgınla mücadele belediyelerin açık alanlarda yaptığı dezenfekte çalışmalarının virüse karşı alınacak önlemler kapsamında doğru olmadığı, aksine bu çalışmaların halk ve çevre sağlığına zarar verdiği uyarısında bulundu. 
AKK'den dezenfekte uyarısı! Aksine bu çalışmalar...

Ankara Kent Konseyi (AKK) Halk Sağlığı Çalışma Grubu, salgınla mücadele kapsamında “Belediyelerin Sokaklarda Kimyasal Kullanmasına” ilişkin bir rapor hazırladı. Resmi kaynaklara ve verilere dayalı bir değerlendirme yapılarak hazırlanan raporda, sokak vb. açık alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasının virüse karşı alınacak önlemler kapsamında doğru olmadığı, halk ve çevre sağlığı açısından başka sorunlar doğuracağı, doğaya ve canlılara zarar vereceği vurgulandı. AKK’nin 17. Yürütme Kurulu toplantısında değerlendirilen söz konusu raporun başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere dijital olarak Türkiye’deki tüm belediyeler ile paylaşılmasına karar verildi.

ASFALT VE BETONLARDA KİMYASAL KULLANIMI NE KADAR SAĞLIKLI? 
“Belediyelerin Sokaklarda Kimyasal Kullanmasına” ilişkin bir hazırlanan raporda şu özetle şu uyarılarda bulunuldu: “Salgın döneminde hekimler tarafından kişilere önerilen mesafe-maske-el temizliği ve evde kalmadır. Belediyelerin salgınla mücadele kapsamında yerleri (asfalt, beton vb), park ve bahçeleri dezenfekte ettiği hatta dezenfektan tüneli gibi uç uygulamalar yaptıkları görülmüştür. Belediyelerin dezenfektan kullanmamaları için uyarıldıklarında su ve sabun kullandıklarını açıkladıkları anlaşılmaktadır”

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DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI NASIL OLMALI?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından hazırlanmış olan önerilerde ‘Covid-19 salgını ile ilişkili olarak sokak, otopark, yeşil alanların özel şekilde temizlenmesine ya da dezenfeksiyonuna gerek olmadığı, rutin temizlik uygulamalarının daha sık şekilde sürdürülmesinin gerektiği’ bildirilmektedir. Ayrıca, ‘Covid -19 Bulaşını Önlemek İçin Yüzey ve Çevre Temizliği Konusunda Alınacak Önlemler Çalışması’nda belirtildiği üzere; püskürtme şeklinde uygulama rutin temizlikte önerilmemekte; suda, toprakta ve canlılarda biriktiği için gümüş nitratla dezenfeksiyon önerilmemekte; durulama olmadan su ve sabun işlemi önerilmemektedir.”  

KAPALI ALANLARDAKİ DEZENFEKSİYONDAN SONRA ALAN YARIM SAAT HAVALANDIRILMALI 
“Kapalı alanlarda ortam dezenfeksiyonu yapılması halinde yarım saat ortam havalandırıldıktan sonra insanların kullanımına açılması gerektiği; eğer ürün, araç ve cihazlar ile ev, ofis, sokak, cadde, vb. yerlere uygulanacaksa öncelikli olarak bu alanda yaşayan insanların uzaklaştırılması, daha sonra uygulama yapılması, insanların doğrudan üzerine gelecek şekilde her ne surette olursa olsun dezenfeksiyon tünel ve benzeri uygulamalara başvurulmaması gerektiği vurgulamaktadır.”

”ENGELLEMEDE ROLÜ YOKTUR” 
“Sağlık Bakanlığı ‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ bu konuda net bir şekilde ortaya koyduğu noktalardan bazıları: Yerlerin, yolların, caddelerin, sokakların ve açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemede rolü yoktur. Bu nedenle el değmeyen bu tür alanların dezenfeksiyonu gerekli olmadığı,  Ayrıca  ‘Covid-19’dan korunma kapsamında dezenfeksiyon amacıyla herhangi bir uygulama (dezenfeksiyon tüneli, dezenfektan püskürtme, dezenfektan paspası, ULV dezenfeksiyonu vb.) yapılmamalıdır. Bu tür uygulamalar insan ve çevre sağlığı açısından zararlıdır’ şeklinde açık bir ifade yer almaktadır. Ancak çalışmada ”Bu nedenle el değmeyen bu tür alanların dezenfeksiyonu gerekli değildir.”

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BİLİNÇSİZ DEZENFEKSİYONUN ZARARLARI...
Raporda bilinçsiz dezenfeksiyonun sonuçlarıyla ilgili de şu bilgilere yer verildi:  “Dezenfeksiyon işlemleri zararlı olup biriken etkisiyle de ayrıca çevre kirliliğine, ekosistem yıkımına yol açmaktadır. Belediyelerin cadde ve sokaklarda deterjanlı/sabunlu su kullanarak yaptıkları ‘temizlik işlemleri’ yararsız ve bu nedenle gereksiz olup ayrıca sabunlu/deterjanlı su kullanımı ‘Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne aykırıdır. Her türlü sokak dezenfeksiyonu halk sağlığı açısında hiçbir faydası olmadığı gibi kent ekosisteminde kimyasal atık birikmesi ve ekosisteme zarar olarak dönecektir. Sokak hayvanlarının, bina bahçelerindeki bitkilerin ve yaşamın önemli bir parçası olan bakterilere zararı olacağı da ortadadır.” 

BELEDİYELERE HİJYEN ÖNERİLERİ 
Halk Sağlığı Çalışma Grubu, ilgili raporda dezenfeksiyon ve temizlikle ilgili belediyelere şu önerilerde bulundu: “Belediyeler tarafından sabun ve su ile el yıkama olanaklarının oluşturulması ve arttırılması, sık ve ortak kullanılan alanların olağan temizliğinin kurallarına uygun şekilde düzenli olarak yapılması, atık artışının önüne geçilerek atık kirliliği ve toplama kaynaklı sorunların önüne geçilmesi yerinde olacaktır.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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