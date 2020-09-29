AKKO Başkanı zincir marketlere dikkat çekti

AKKO Başkanı Ünal Şimşek kısmi açılan okulların kırtasiye esnafının işlerine de kısmi yansıdığını belirtti. Şimşek, var olan işin de zincir marketlerle bölüşüldüğüne bu duruma bir düzenleme getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı ( AKKO ) Ünal Şimşek Mart ayından bu yana zor günler geçiren kırtasiye esnafının durumunu gazetemize değerlendirdi. 21 Eylül’de okulların kısmi açılmasıyla yüzde 5’lik bir işin olduğunu ancak onunda zincir marketlerle bölüşüldüğünü belirten Şimşek, “Esnafımız az olan işi bölüşmek zorunda kalıyor. Meslek standarttı olmalı. Yüzde 5 oranında açılan işle esnaf Dükkânı mı işletsin? Borcunu mu ödesin? Evini mi geçindirsin? Zor günler geçiyoruz” dedi. Şimşek esnafın durumunu gazetemize şöyle anlattı:

MART AYINDAN BU YANA ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ

“Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 18 milyon öğrenci var. Şimdi okulların açılmasıyla ancak yüzde 5’i kadar yani 1 milyon civarında öğrenci okula başladı. Bu da yüzde yüz satışın yüzde 5’i anlamına geliyor. Üstelik gelen çocuklar anaokulu 1 ve 2’inci sınıflar. Mart ayından bugüne zaten esnaf perişandı şu anda zor günler geçirmeye devam ediyor. Eğer bin liralık satış yapıyorsa şimdi 50-60 liralık satış yapıyor. Bunu borcuna mı versin? Geçimini mi sağlasın? Devlet 25 bin nakit 25 bin kart desteği verdi. Bu alınan paraların birinci taksiti geldi. Şimdi esnaf bunu 50-60 lira gelirle nasıl ödeyecek? Mart’tan beri iş yapamadığı için devletin verdiği 25 bini kiraya verdi, dükkanı devam ettirdi.”

OLAN İŞ DE ZİNCİR MARKETLE BÖLÜŞÜLÜYOR

“Başlayan işler zaten yüzde 5 oranında başladı. Ankara’da esnafın yanı sıra zincir marketler de kırtasiye malzemesi satıyor. Yani bu açıdan da bakarsak yapılan bu işlerin hepsi yine kırtasiye esnafına düşmüyor. Zincir marketlerle bu işi bölüşüyor. Bu duruma bir düzenleme getirilmesi şart. Ülkemizde bir meslek standarttı olmalı. Bir kırtasiyenin yanında 2-3 tane zincir market var. Bu markaların her yerde reklamları dönüyor. Bizim esnafın onlarla rekabet edebilmesi imkansız.”

UMUDUMUZ OKULLARIN AÇILMASI

“Esnaf çıkış yolu olarak devretmeye başladı ama bu zamanda kim alır? Kimse iş yapamıyor, ayakta durmaya çalışıyor. Devletimiz okulların açılmasını sağlık açısından sıkıntılı görüyor. Biz buna saygı duyuyoruz haklı buluyoruz. Ama gelişmiş ülkelerde okullar açık. Uzaktan ancak öğretim olur. Eğitim yaparak, yaşayarak olur. Şu an elimizdeki mallarımızı satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Yeni malzeme almayı düşünmüyoruz. Borçlanmamaya çalışıyoruz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA