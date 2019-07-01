  • BIST 98.708
  • Altın 254,608
  • Dolar 5,6984
  • Euro 6,4569
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
SON DAKİKA2019 Vekaletle Kurban Kesim Fiyatları belli oldu!
»

Akkuş'ta 'kaz çiftliği' kurdu siparişlere yetişemiyor

Ordu'da 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde kaz çiftliği kuran Niyazi Çulluk, yumurta ve kaz taleplerini karşılamaya çalışıyor.
Akkuş'ta 'kaz çiftliği' kurdu siparişlere yetişemiyor

Ordu'da yaşayan 69 yaşındaki Niyazi Çulluk, işlettiği balık restoranını personel bulamaması üzerine kapatarak 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde deneme amacıyla kaz çiftliği kurdu.

Gökçebayır Mahallesi'ndeki çiftliğinde 170 kazla işe başlayan Çulluk, kaz yumurtalarının Ordu ve farklı illerden ilgi görmesi üzerine hayvan sayısını artırdı.

Kısa sürede Linda ve Çin ırkı kaz sayısını bin 200'e kadar çıkaran Çulluk, siparişlere yetişemiyor.

Çulluk, kaz yumurtasının yanı sıra zaman zaman kazların yavru ve yetişkinlerini de satışa sunuyor.

Niyazi Çulluk, balık çiftliğini kapattıktan sonra yeni bir iş arayışına girdiğini, kaz çiftliği hakkında internette araştırma yaptığını söyledi.

"Kars'ta kaz yetiştiriliyor da Ordu'da neden yetiştirilmesin?" diyerek yola çıktığını ve deneme amacıyla iki yıl önce kaz çiftliğini kurduğunu anlatan Çulluk, genellikle soğuk olduğu için yüksek rakımlı Akkuş ilçesini tercih ettiğini belirtti.

Kazların yumurtasını, civcivlerini ve yetişkinlerini gelen talebe göre sattıklarını belirten Çulluk, yumurtayı 15, yetişkin kazı 130, yavrularını ise 25 liradan satışa sunduklarını aktardı.

Günde ortalama 100 yumurta sattığını söyleyen Çulluk, yumurtaları işletmelerden ziyade vatandaşların aldığını ifade etti.

Çulluk, bazı vatandaşların kazları etini tüketmek, bazılarının ise evinin bahçesinde yetiştirmek için aldığını kaydederek, "Kaz çiftliği kurduğum için son derece memnunum. Bu işi yapmak isteyenlere de tavsiye ederim." dedi.

Kaz yumurtaları, yavruları ve yetişkinlerine Ordu'nun yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden de talep geldiği belirten Çulluk, taleplerin zaman zaman toplu sipariş şeklinde gerçekleştiğini söyledi.

Çulluk, kazların bakımlarının biraz zor olduğunu, sabahtan akşama kadar hayvanlarla ilgilendiğini anlattı.

Kaz çiftliği sayısı artırılacak

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya da ilçede kaz çiftliği sayısını artırmaya karar verdiklerini, bunun için üreticileri teşvik ettiklerini aktardı.

Niyazi Çulluk'un çiftliğinde üretilen kaz ve yumurtalara Türkiye'nin her yerinden talep geldiğine dikkati çeken Kaya, buradaki çiftliğin devlet desteğiyle daha da büyütüleceğini kaydetti.

Kaya, Akkuş'taki çiftliğin Ordu'da örnek olduğuna işaret ederek, "Şu anda kaz çiftliği kurmak isteyen birkaç üreticimiz var. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin teşvikleriyle kentteki kaz çiftliği sayıları artırılmış olacak." diye konuştu.

Kaya, kazın pazar sorununun kesinlikle olmadığını, bu işe girecek girişimcilerin mutlaka memnun kalacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lavanta bahçelerinde yoğunluk yaşandı01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:51
  • Kaşımaya başladılar01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:06
  • Tatilde Anne Baba Ve Çocuklar 01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:05
  • Taleplere yetişemiyor...30 Haziran 2019 Pazar 22:57
  • Iğdır'da bulundu!30 Haziran 2019 Pazar 21:12
  • Salda Gölü bu yıl da ziyaretçilerini 'büyülüyor'30 Haziran 2019 Pazar 12:20
  • 'Saklı cennet' Çal Mağarası gezginlerini bekliyor30 Haziran 2019 Pazar 12:17
  • Kampçıların yeni rotası: Nemrut Krater Gölü30 Haziran 2019 Pazar 12:08
  • Mersin'de çocuklar için zorlu parkurda eğlenceli yarışma30 Haziran 2019 Pazar 12:06
  • Kapadokya'da balonlar 'dekor' teraslar 'stüdyo' oldu30 Haziran 2019 Pazar 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti