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Akkuyu NGS'de 4. ünitenin inşası için hazırlıklara başlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dördüncü ünitenin inşası için temel çukuru kazma çalışmaları başladı.
Akkuyu NGS'de 4. ünitenin inşası için hazırlıklara başlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4. ünitenin reaktör binası inşası, türbin binası, yardımcı reaktör binası ve diğer ana tesislerinin inşası için başlayan çukur kazma çalışmaları 655 metrekarelik alanda sürdürülüyor.

Bu kapsamda, en alçak noktada çukur derinliği yaklaşık 12,5 metre olacak. İşçilerin toplamda yaklaşık 600 bin metreküp toprağı taşıması bekleniyor. Çukur kazma çalışmaları, kayalık zeminin arındırılması ve kazılmasının yanı sıra drenaj kurulumunu da kapsıyor. 4. ünite inşaat alanında ekskavatörler, damperli kamyonlar, sondaj makineleri gibi 20'den fazla iş makinesi bulunuyor.

Öte yandan, çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumunun 30 Haziran'da verdiği sınırlı çalışma izni uyarınca yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, şunları kaydetti:

"Bu yıl, 4. ünite için inşaat lisansı almayı ve önümüzdeki yılın başlarında ünitede tam ölçekli inşaat çalışmalarına başlamayı umuyoruz. Yıl sonuna kadar reaktör ve türbin binalarının temel plakaları için beton dökme işlemine başlanacak, ardından plakalar güçlendirilecek. Böylelikle Akkuyu NGS, aynı anda 4 güç ünitesinin inşa edileceği dünyanın en büyük nükleer inşaat merkezi olacak. Bu, dünya nükleer sanayi tarihinde benzeri olmayan bir durum. NGS'nin dört güç ünitesinin eşzamanlı inşası, yüksek kaynak konsantrasyonu gerektirecek ancak bunun için tamamen hazırız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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