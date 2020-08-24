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Akkuyu NGS'nin buhar jeneratörlerinin sahaya sevkiyatı başladı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesine ait buhar jeneratörlerinin sevkiyatı başladı.
Akkuyu NGS'nin buhar jeneratörlerinin sahaya sevkiyatı başladı

Rosatom'un mühendislik bölümü Atomenergomash'dan yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS sahasına gönderilmek üzere 4 buhar jeneratörünün yükleme işlemi, şirketin makine yapım bölümünün bir parçası olan AEM Technology AŞ'nin Volgodonsk şubesi Atommash fabrikasında gerçekleştirildi.

Kara yoluyla Tsimlyansk Barajı Limanı'na ulaştırılacak buhar jeneratörleri, 650 tonluk bir köprülü vinç kullanılarak bir mavnaya yüklenecek ve deniz yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.

Her biri 355 ton ağırlığındaki dört buhar jeneratörü, sahaya ulaşmak için 3 bin kilometreyi aşan bir deniz yolculuğu yapacak.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip dört reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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