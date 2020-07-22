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Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinde kullanılacak buhar jeneratörü kolektörleri sahaya sevk edildi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci ünitesinde kullanılacak ilk buhar jeneratörüne ait iki kolektör sahaya gönderilmek üzere yola çıktı.
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinde kullanılacak buhar jeneratörü kolektörleri sahaya sevk edildi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun mühendislik bölümü Atomenergomash AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS için ekipman üretimi ve sevkiyatı devam ediyor.

Kolektörlerin sahaya sevkiyat işlemleri, şirketin makine bölümünün bir parçası olan AEM-teknoloji'nin Petrozavodsk şubesi tarafından gerçekleştirildi.

Buhar jeneratörünün ayrılmaz parçası olan kolektörün birinci güvenlik sınıfı ekipmanları arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir güç ünitesinde teslimat kapsamında her bir buhar jeneratöründe iki olmak üzere sekiz kollektör gövdesi yer alıyor. Toplam yüksekliği beş metreden, çapı ise bir metreden fazla olan kolektörler, reaktörün birinci ve ikinci devrelerinin soğutucuları arasındaki ısı değişimini gerçekleştiriyor. Üretim sürecinde, dövme metal çubuklar mekanik işleme tabi tutuluyor, iç yüzeye paslanmayı önleyici antikorozif plakaj uygulanıyor. Gövde parçalarının kaynağı yapılıyor ve ısıl işlem gerçekleştiriliyor. Bir kolektörün kaynak ve yüzey kaplama işlemi yapılırken iki tondan fazla kaynak malzemesi tüketiliyor. Üretimi tamamlanmış bir kolektörün ağırlığı ise 16 tonu aşıyor. Ürün imalatı yapılırken her aşamasında, görsel ölçüm ve ultrasonik test, radyografi ve renk denetimi de dahil olmak üzere kalite kontrolü gerçekleştiriliyor."

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip dört reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

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